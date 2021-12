Koncert Alice w Strefie Innych Brzmień

Alice, czyli Alicja Sobstyl, to pochodząca z Lublina artystka, która obecnie tworzy w Trójmieście. Cechuje ją charakterystyczny wokal. W Warsztatach kultury Alice wystąpi z zespołem łączącym muzykę elektroniczną z żywym brzmieniem instrumentalnym.



- To połączenie odhumanizowanej elektroniki z przesyconym ludzkimi emocjami wokalem. Całość złączona koncepcją, wobec której warto nie stawiać oczekiwań - twierdzą organizatorzy.



Wkrótce ukaże się debiutancki krążek Alice "Prisoners of Expectations".



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.