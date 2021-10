Koncert Galowy Antonina Campi Opera Masterclass 2021

Antonina Campi Opera Masterclass to wyjątkowe warsztaty i konsultacje wokalne prowadzone przez znakomitych mistrzów operowych. W tym roku są to m.in. Ewa Vesin, Mikołaj Zalasiński i Katarzyna Trylnik.



Uczestnicy tegorocznych zajęć wystąpią w czwartkowy wieczór w Sali Operowej CSK. Podczas koncertu galowego na scenie pojawią się także uczniowie klasy śpiewu Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.



W programie znajdą się wybrane arie i pieśni operowe. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CSK