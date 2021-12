Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się w środę. Sześciu Polaków wystartuje w Obersdorfie

Turniej Czterech Skoczni to impreza, która co roku przyciąga uwagę kibiców z całego świata. Chociaż są to tylko cztery konkursy w popularnych kurortach turystycznych, to ich magia trwa nieprzerwanie od 1953 r. Przez wiele lat była to impreza niejako zamknięta dla polskich kibiców, bo nasze skoki narciarskie najczęściej były w permanentnym kryzysie. Zmieniło się to dopiero w sezonie 2000/2001, kiedy to właśnie podczas Turnieju Czterech Skoczni swoją legendę zaczął budować Adam Małysz.