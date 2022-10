Koncert Kasi Kowalskiej w Lublinie

Kasia Kowalska to jedna z najpopularniejszych wokalistek na polskiej scenie. Zdobywczyni Fryderyków, Superjedynek, MTV European Music Awards. Jej płyty sprzedały się łącznie w ponadmilionowym nakładzie.



W tym roku artystka świętuje 25-lecie działalności artystycznej, z tej okazji postanowiła wyruszyć w trasę koncertową, w ramach której przypomina swoje hity w nowych, akustycznych aranżacjach.



W repertuarze koncertu znajdą się takie przeboje artystki, jak "Antidotum" czy "Pieprz i sól".



- Nowa trasa nadaje świeżą jakość kultowym przebojom, a jednocześnie wydobywa z nich to, co fani pokochali najbardziej – autentyczny przekaz na wysokim, artystycznym poziomie - zachęcają organizatorzy.



Ceny biletów: 80, 110, 130, 150 zł. Wejściówki dostępne na stronie internetowej www.adria-art.pl.