Koncert "Od serca do ucha vol.2" w Chatce Żaka

Kluczowy dwumecz we Francji. Pszczółka Polski Cukier zagra z Villeneuve d'Ascq LM w 1/8 finału EuroCup

Do najlepszej "ósemki" europejskich rozgrywek wiedzie wyboista droga. Przekonały się o tym w ostatnich dniach koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Podopieczne Krzysztofa Szewczyka są już we Francji i odliczają godziny do dwumeczu z miejscowym Villeneuve d'Ascq LM w 1/8 finału