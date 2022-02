Koncert Piotra Bukartyka w "Za kulisami"

Śmiertelny wypadek na przejściu w Lublinie. Szukają świadka lub nagrań

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek koło godz. 15 na al. Kompozytorów Polskich. 72-latka została potrącona przez kierującą samochodem skoda. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych.