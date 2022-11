Łydka Grubasa zagra w Radiu Lublin

Łydka Grubasa powstała w 2002 roku w Olsztynie. Grupa wykonuje muzykę z pogranicza rocka i heavy metalu, opierając się przy tym na humorystycznych, satyrycznych tekstach. Zespół ma w swoim dorobku pięć albumów studyjnych.



- Jedziemy do Was, będziemy grać dla Was do upadłego, zapraszamy – wbijajcie na naszą XX-tkę, zagrajmy razem rock'and'rolla jak należy! - zapraszają muzycy.



Tego wieczora na scenie Radia Lublin wystąpi także lubelska grupa Czarny Ziutek z Killerami.



Bilety na koncert dostępne są na platformach kupbilecik.pl, goout.net, ebilet.pl i biletyna.pl.