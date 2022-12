"Mój Zodiak" - koncert w CSK

Jak wytrwać w postanowieniach noworocznych?

,,Nowy rok - nowa ja!" czy to stwierdzenie coś Ci przypomina? Z pewnością większości z nas. U schyłku mijającego roku, patrzymy z ciekawością i nadzieją w nowy rok, zastanawiając się co nam przyniesie. Czasem żartujemy, że chcielibyśmy aby nie był on gorszy od poprzedniego.