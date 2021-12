Muzyczne widowisko w Filharmonii. Koncert sylwestrowy

Z dnia na dzień stała się bezdomna, synowie nie chcą jej widzieć. "Zawdzięczam jej ból i swoje lęki"

Miała wielki majątek, dziś nie ma niczego. 66-letnia pani Janina z dnia na dzień stała się bezdomna. Wini za to swoich synów, bo - według niej - to oni przyczynili się do jej dramatu.