Natalia Moskal & Jan Stokłosa - koncert w Chatce Żaka

Natalia Moskal jest wokalistką, ale też tłumaczką literatury oraz wielbicielką Włoch i tamtejszej kultury. Dlatego jej twórczość jest z Włochami związana. Artystka ma w swoim dorobku trzy albumy, a ostatni z nich - "There is a star" został bardzo ciepło przyjęty we Włoszech. Singiel "(Im)perfetta" był emitowany w 67 tamtejszych stacjach radiowych, a teledyski promujące płytę miały premiery na największych włoskich portalach informacyjnych. To właśnie materiał z ostatniej płyty Natalia Moskal wykona w Lublinie wraz z Janem Stokłosą.



Jan Stokłosa to kompozytor, aranżer, wiolonczelista młodego pokolenia, klawiszowiec i dyrygent. Ma na koncie współpracę z Operą Narodową, NOSPR, Festiwalem Muzyki Filmowej, Operą i Filharmonią Podlaską.



Wydarzenie będzie miało charakter spektaklu z wykorzystaniem choreografii oraz narracji o życiu włoskiej ikony kina, Sophii Loren, w reżyserii Artura Żymełki. Artystce będzie towarzyszył dziesięcioosobowy zespół oraz tancerze.



Podczas koncertu będzie można usłyszeć m.in. przeboje włoskiej muzyki filmowej.



Bilety na wydarzenie dostępne są m.in. na stronach internetowych fameart.pl oraz ebilet.pl.