Projekty stypendystów Bogdanki w Chatce Żaka. Program na cały tydzień wydarzeń kulturalnych

- Niezwykle miło obserwuje się, jak studenci rozwijają swój potencjał i mogą prezentować swój talent na profesjonalnych scenach, przed lubelską publicznością. Przed nami tydzień wypełniony pomysłami i twórczością młodych ludzi – mówi Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.



Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka zostały rozdane w lipcu, ale efekty prac możemy oglądać do dziś.



Harmonogram projektów:



5 grudnia, godz. 20 - "Czy warto...?" – monodram Karola Mazurka



Opis spektaklu: Czy warto...? Czy warto w życiu grać? Czy warto o nie dbać? Czy warto szukać siebie? Na każdym etapie naszego życia to pytanie ma różne odpowiedzi. A Ty dzisiaj jak byś odpowiedział? Czy każdy z nas odpowiedziałby WARTO? Bohater spektaklu zmaga się z tym pytaniem szukając odpowiedzi u Boga, Diabła oraz otaczających go ludzi.



7 grudnia, godz. 19 - KOBIETA - spektakl teatru ruchu (Dagmara Winiarczyk)



Opis spektaklu: Często zastanawiamy się nad tym, co by było gdyby. Pragniemy stanąć obok i spojrzeć na swoje życie z perspektywy innego człowieka, odpowiedzieć na pytanie: jak widzę siebie twoimi oczami? Pojawia się też kwestia na ile to my sami stoimy za naszymi wyborami, a na ile jest to przypadek? To właśnie nad tymi kwestiami publiczność wraz z twórcami zastanowi się już w najbliższą środę.



9 grudnia, godz. 18 - Zabywanie – wernisaż wystawy Adrianny Iwanejko



Opis wystawy: Zapominanie, niejednoznaczne, jest z jednej strony bolesne, z drugiej – niezbędne, zarówno w wymiarze osobistym jak i społecznym. Zabywanie to po chachłacku - zapominanie. Poszczególne kultury odchodzą w zapomnienie wraz z ludźmi, którzy je tworzyli i ich mową. Gwara ta, nosząca ślady ruskości, była celowo pomijana, by nie rzec – rugowana, ośmieszana. Dziś umierają ostatni przedstawiciele, którzy władają tym językiem. Więc czy mowa została zabyta czy też – zabita?



9 grudnia, godz. 19 - Sąsiedzi/Сусіди – wernisaż wystawy Magdaleny Ciemierkiewicz



Opis wystawy: Inspiracją do powstania wystawy jest opowieść babci autorki, która całe życie spędziła mieszkając w drewnianym domu we wsi Koniaczów (Конячів). W młodości jej sąsiadami była ukraińska rodzina, która żyła w podobnym domu kilka metrów dalej. Obie rodziny pozostawały w bliskich kontaktach, niestety, tuż po wojnie, pod koniec lat ’40 sąsiedzi zostali wysiedleni w ramach "akcji Wisła" a ich dom został spalony. Mikrohistorie terenów pogranicza także pokazują, że lokalne wspólnoty posiadają potencjał przekroczenia narodowych, religijnych i językowych podziałów, a kulturalne różnice nie muszą być zarzewiem konfliktu, a raczej okazją do spotkania i celebracji.



11 grudnia, godz. 18 - Na ludowo na jazzowo – AccFolkJazz – koncert (Szymon Chołomiej)



Opis koncertu: "Na ludowo na jazzowo - AccFolkJazz" to projekt, który łączy śpiewane melodie ludowe z jazzowa harmonia i rytmem. Cała tajemnica opiera się na improwizacji, którą muzycy wykorzystują.



11 grudnia, godz. 19 - Around the World in 2 Hours – koncert (Sean Magavu)



Opis koncertu: Koncert pokaże wpływ i wartość wielokulturowości dla każdego człowieka i większej społeczności jaką tworzą chociażby studenci. Co więcej, mamy nadzieję, że prezentacja muzyki i tańca z całego świata otworzy ludzi na wyjątkowe wielokulturowe doświadczenia. Wystąpią studenci z Zimbabwe, Kenii, Indii, Usa, Ukrainy, Białorusi, Kolumbii, Polski czy Bułgarii.



Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.