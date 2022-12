Urodzinowy koncert Marka Andrzejewskiego w Chatka Cafe

Stan Borys w szczerej rozmowie o miłości, świętach i swojej chorobie

Myślę, że miłość jest połączona z wiarą, że trzeba wierzyć drugiemu człowiekowi, który wyraża tę miłość. Albo poddaje się tej miłości. Miłość to wiara w te same intencje i wartości oraz zaufanie do drugiej osoby. Przede wszystkim szacunek i dbanie o miłość jest ważne, bo to ona łączy ludzi. Zazdrość i zawiść niszczy relacje międzyludzkie dlatego izolujemy się od ludzi zawistnych i toksycznych. Choroba zweryfikowała przyjaźnie i znajomości – Rozmowa ze Stanem Borysem, polskim muzykiem, kompozytorem, aktorem i poetą