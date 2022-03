W Kurowie zagrają dla pogorzelców

Artur Tuźnik to pianista i kompozytor na co dzień związany z Kopenhagą. Regularnie występuje na europejskiej scenie jazzowej. Artysta jest wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami w Polsce i za granicą.



W Kurowie artysta wystąpi z koncertem charytatywnym na rzecz poszkodowanych w pożarze. Bilety - cegiełki w cenie 20 zł do nabycia przed koncertem.