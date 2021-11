Zespół BAiKA zagra w Chatce Żaka

BAiKA to projekt muzyczny Piotra Banacha, założyciela i lidera zespołów m. in. Hey i Indios Bravos oraz młodej, charyzmatycznej wokalistki Kafi (Katarzyny Figaj).



- W twórczości zespołu można znaleźć odniesienia do muzyki rockowej, ale też echa muzyki elektronicznej, reggae, bluesa, a nawet punk-rocka. Każde spotkanie z nimi jest niesamowitą dawką muzyki oraz energii - przekonują twórcy koncertu.



Bilety na koncert do wygrania tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Rozgłośnia wyemituje także na żywo cały koncert.