200. urodziny Teatru Starego w Lublinie. Najciekawsze wydarzenia

200 urodziny wzięły się stąd, że teatr otwarto w roku 1822. To najstarszy po krakowskim Starym Teatrze zachowany budynek teatralny w Polsce. Kilkadziesiąt lat temu obiekt zaczął popadać w ruinę, w 2007 r. został przejęty przez miasto, które wyremontowało zabytek. Teatr ponownie otwarto w roku 2012 i właśnie stąd wzięły się 10. urodziny.

Wczoraj poznaliśmy repertuar rozpisany od stycznia do czerwca. – Jest troszeczkę inna niż dotąd filozofia prezentacji tego repertuaru, ponieważ niezmiennie w poniedziałki będzie kino, we wtorki dyskusje, a później będziemy prezentować koncert lub spektakl, aby każde z wydarzeń mogło zaistnieć więcej niż raz – zapowiada Karolina Rozwód, dyrektor Teatru Starego. Dodaje, że należy się spodziewać zaprzyjaźnionych z teatrem artystów.

Goście przyjadą

* We wspomnianym gronie przyjaciół jest Krystyna Janda, która powróci do Lublina z „Białą bluzką” (27 i 28 kwietnia) warszawskiego Och-Teatru wg opowiadania Agnieszki Osieckiej (reż. Magda Umer). – To jest tytuł, który rekordowo szybko sprzedaliśmy w 10 minut, gdy poprzednio był prezentowany. Obiecaliśmy widzom, że powróci – mówi dyrektorka. Jandę zobaczymy też w reżyserowanej przez nią „Alei Zasłużonych” warszawskiego Teatru Polonia (29 i 30 kwietnia).

* W repertuarze można znaleźć m.in. „Krótką rozmowę ze śmiercią” gnieźnieńskiego Teatru im. Fredry (27 i 28 stycznia), spektakl Kruk z Tower (5 lutego) warszawskiego Teatru Dramatycznego o próbie rozmowy taki z dorastającym dzieckiem. – To jest bardzo gorzka refleksja na temat naszych czasów – zapowiada Karolina Rozwód. Z kolei Krakowski Teatr Ludowy przywiezie „Wujaszka Wanię” (31 marca, 1 i 2 kwietnia).

Bem i inni

* Na scenę powróci też „Machia” z Adamem Ferencym, napisana specjalnie dla Teatru Starego przez Juliusza Machulskiego (4 i 5 marca). Wśród wznawianych produkcji własnych Teatru Starego znajdzie się również „Kimberley Akimbo” z Jadwigą Jankowską-Cieślak (23, 24, 25, 26 i 27 lutego) oraz „Czas kobiety” Leszka Mądzika z Anną Marią Jopek (12, 13, 14, 15 i 16 stycznia).

* W muzycznej części repertuaru pojawia się Ewa Bem (21 i 22 stycznia), której towarzyszyć będzie 19-osobowy big band. 9 i 10 lutego można się spodziewać koncertu Anawa 2000 będącego muzycznym wspomnieniem Marka Grechuty, którego podjął się Wojciech Waglewski, a wraz z nim wystąpią: Krzysztof Zalewski, Julia Marcell, Kasai i Tomek Makowiecki.

* Na scenie Teatru Starego wystąpić ma również Marek Napiórkowski z orkiestrą smyczkową (11 maja), a Richard Bona przyjedzie z Anną Marią Jopek (5 i 6 maja). Po raz pierwszy w Polsce gościć ma Perla Bataya, jedna z artystek, które towarzyszyły Leonardowi Cohenowi. Z jego repertuarem wystąpi 27 i 28 maja.

Kino gratis

* W programie jest też miejsce na kino, w tym cykl „Staromiejskie zaprasza”, przypominający o kinowej przeszłości Teatru Starego. W ramach cyklu pokazane mają być tytuły, które kiedyś wyświetlano w tym budynku. – Będzie to podróż przez kolejne dekady kinematografii. Będziemy opowiadać nie tylko to kino, ale też historię tego miejsca – deklaruje Rozwód. Te seanse będą bezpłatne, rozdawane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Bilety na płatne wydarzenia Teatru Starego mają być w sprzedaży od dziś w kasie oraz na stronie teatrstary.eu, na której jest też dokładny repertuar.