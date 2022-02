Poszukiwani artyści do Musicalu Cyrkowego Chatki Żaka

Zatrudnienie cudzoziemców - wszystko, co musisz wiedzieć

Interesuje Cię, jako przedsiębiorcę, zatrudnienie cudzoziemców do pracy? To bardzo częsta praktyka w Polsce, która wiąże się jednak ze skomplikowanymi procedurami. Praca cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obarczona jest koniecznością otrzymania zezwolenia na pracę, a także dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.