"Prime Time" czyli dramat wojny na deskach Zamojskim Domu Kultury

"Prime Time" to spektakl opowiadający o wojnie. Nie jakiejś konkretnej, ale każdej.

Inspiracją do jego stworzenia była postać Waldemara Milewicza. To polski reporter wojenny zastrzelony podczas wojny w Iraku. Realizując się w wybranym zawodzie był przekonany, że jego opowieści o bezsensie i okrucieństwie wojen, przyczynią się do uświadomienia ludziom, że do ich wybuchu nie powinno dochodzić

Twórcy monodramu "Prime Time" postawili sobie za cel artystyczny, aby stworzyć wypowiedź, w której kluczową rolę w scenografii będzie odgrywał aktor – Sławomir Grzymkowski.

Autorką sztuki jest Wiesława Sujkowska, a całość wyreżyserowała Anna Sroka-Hryń.

Grupy zorganizowane, które chciałyby wybrać się na przedstawienie, powinny kontaktować się w ZDK z Dianą Macią, tel. 666 673 760.