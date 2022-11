Spektakl Teatru Imperialnego: "Lubelska Wieża Babel"

Spektakl, inspirowany twórczością koreańskiego grafika Daehyuna Kima, opowiada o tym, jak przedstawiciele różnych kultur starają się odnaleźć na tym świecie, a zarazem nawiązać relacje i żyć w spokoju i zrozumieniu.



- Teatr Imperialny nie boi się sięgać po trudne tematy, z którymi nie każdy chce się mierzyć. "Lubelska Wieża Babel" jest tego doskonałym przykładem. Dlatego 3 listopada serdecznie zapraszam do Chatki Żaka na ten niezwykły spektakl, niezależnie od tego w jakiej kulturze ktoś się wychowywał i jakim językiem się posługuje - mówi Izabela Pastuszko, Dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.



Twórcy spektaklu poruszają takie wątki, jak: samotność, tragedie osobiste i światowe, potrzeba drugiej osoby, czy budowanie kontaktów międzyludzkich.



- Chciałabym choć trochę naprawić świat. Zostawić go odrobinę lepszym. To właśnie ta potrzeba towarzyszyła mi przy tworzeniu spektaklu. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy czują to samo. Jestem pewna, że każdy go odbierze inaczej. Nie ma tutaj jednego poprawnego klucza. Jestem niezwykle ciekawa Waszych wrażeń – zachęca Ekaterina Sharapova, reżyserka spektaklu.



Udział w przedstawieniu jest darmowy.