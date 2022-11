"Taniec w lubelskich młodych sercach" - spektakl w Chatce Żaka

Twórcy spektaklu zapytali młodych ludzi z Lublina, czym dla nich jest taniec. Odpowiedzi na te pytania będzie można usłyszeć w czasie premiery.



- Moim marzeniem było stworzenie spektaklu, który opiera się głównie na tańcu. Dzięki wypowiedziom młodych ludzi mogłam pokazać, że taniec przejawia się dosłownie we wszystkich aspektach życia, jak rozrywka, hobby, praca, miłość czy dziedzina kultury – mówi Weronika Wójtowicz, pomysłodawczyni i choreografka spektaklu.



Spektakl opiera się na podstawie autentycznych wypowiedzi, czyli obrazie tańca u młodych mieszkańców Lublina, a stworzona choreografia pokazuje, że to, co można wypowiedzieć słowami, można przekazać także ruchem, gestem czy mimiką.



- Jestem niezwykle ciekawa głosu zarówno stypendystki, jak i młodych ludzi, z którymi rozmawiała. Doświadczając zaś codziennej współpracy z naszymi studentami jednego jestem pewna – czeka nas nie jedno zaskoczenie – mówi Izabela Pastuszko, Dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.



Wstęp na spektakl jest bezpłatny.