W niedzielę wręczą "Złote Kieszenie"

W tym roku w konkursie dla najlepszych polskich spektakli minionego sezonu artystycznego do finału zakwalifikowało się 8 przedstawień z całego kraju. Już w najbliższą niedzielę o godz. 19 w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się uroczysta Gala Wręczenia Nagród "Złota Kieszeń" w 3 kategoriach: dla najlepszego spektaklu, za najlepszą scenografię i za najlepsze kostiumy. Warto dodać, że pula nagród wynosi 25 tysięcy złotych.



Zanim jednak nastąpi kulminacja festiwalu "Scena w Budowie", warto odwiedzić instytucję na placu Teatralnym i zobaczyć wybrane konkursowe spektakle.



12 maja o godz. 19 zostanie zorganizowany pokaz spektaklu "Faust" Teatru Wybrzeże z Gdańska. Twórcy wzięli na warsztat dramat Goethego i próbują odpowiadać na zawarte w nim pytania przez pryzmat naszych czasów. Bilety na wydarzenie kosztują od 30 do 50 zł.



Z kolei w piątek, 13 maja o godz. 19, będzie można zobaczyć przedstawienie pt. "Robot" Unii Teatru Niemożliwego. To czuła i tragiczna historia opowiedziana za pomocą maszyn i brzęczących mechanizmów. Bilety: 30/40 zł.



Tegoroczną, 6. już edycję Festiwalu Scenografii i Kostiumów "Scena w Budowie", zwieńczą niedzielne wydarzenia. Oprócz wspomnianej już Gali Wręczenia Nagród, organizatorzy zaproszą na wernisaż wyjątkowej wystawy. O godz. 17 nastąpi otwarcie ekspozycji studenckiej pt. "Narcyz". Będzie można zobaczyć prace studentów polskich Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Katowic i Łodzi oraz z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Motywem przewodnim prezentowanych dzieł jest mit o Narcyzie.



Wieczorem, o godz. 20.30, na placu przed CSK, zaprezentowany zostanie plenerowy spektakl inspirowany poezją T. S. Eliota/ "Peregrinus" Teatru KTO z Krakowa zachwyci widzów efektowną wizualno-choreograficzna formą. Spektakl otrzymał nagrodę Tony'ego Bulandra dla najlepszego spektaklu ulicznego na Babel Fast w Targoviste/Rumunia w 2016 roku. Na to wydarzenie wstęp jest bezpłatny.