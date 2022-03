Dziewczyny z liceum w Lublinie nie chcą ubrań z sieciówek. Mają własny pomysł

„Plootkary” są uczennicami V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie prowadzącymi projekt modowo-ekologiczny na platformie „Zwolnieni z teorii”.

– Projekt polega głównie na uświadamianiu jaki wpływ na środowisko ma moda. Na Instagramie @Plootkary publikujemy ciekawostki związane ze środowiskiem oraz informacje o tym, jak modowe marki uwzględniają w swojej działalności ten globalny problem – opowiada Antonina Matysek.

Licealistki przeprowadziły też wywiad z redaktorką polskiej edycji Vogue i stworzyły serię filmików o kapsułowej szafie oraz lumpeksach, które warto odwiedzić.

– Nasz projekt skierowany przede wszystkim do młodych ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z problemu, jakim jest fast fashion – przyznaje Matysek. – Szał na kupowanie w sieciówkach trwa od dłuższego czasu, co ma tragiczny wpływ na środowisko. W dzisiejszych czasach przemysł odzieżowy odpowiada za większą emisję gazów cieplarnianych niż międzynarodowa spedycja i lotnictwo. Jest to poważny problem, na szczęście coraz bardziej nagłaśniany, ale z którego mało ludzi zdaje sobie sprawę.

Żeby to zmienić, nastolatki zorganizowały pokaz mody, na którym wystąpiły w stylizacjach powstałych z ubrań, przekazanych przez uczniów podczas „Wielkiej Wymiany Ubrań”.

– Pokazałyśmy, jak samodzielnie można przerobić ubranie, by nadać mu nowe życie. Liczymy, że nasi rówieśnicy zainteresują się przerabianiem ubrań, ubieraniem się w lumpeksach i niekupowaniem ubrań na każdy sezon, co jest teraz modne – mówi Matysek. – Wiele młodych osób popada w zakupoholizm, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo szkodzi to środowisku. Wszystko dlatego, że codziennie zasypywani są masą reklam krążących po Internecie. Dlatego ich marzeniem jest mieć rzecz, którą zobaczą u swojego idola lub idolki na Instagramie.