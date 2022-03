Nauczycielka matematyki daje Ukraińcom korepetycje z języka polskiego

– Zaczęło się od tego, że w drodze w głąb kraju albo za granicę pomieszkiwało u mnie już kilka rodzin z Ukrainy. Okazało się, że zwłaszcza nastolatki są bardzo ciekawe naszego języka i chętnie uczą się nowych sformułowań – opowiada pani Katarzyna, nauczycielka matematyki z Lublina – I tak wpadłam na pomysł organizowania czegoś na wzór korepetycji z języka polskiego.

Nie chodzi o czytanie i omawianie lektur, ale zdobycie umiejętności porozumiewania się.

– Znajomi, którzy przyjęli uchodźców na dłużej przysyłają do mnie zainteresowanych. Pracujemy w grupie ok. 12-osobowej. Najstarsza uczestniczka dobiega 50., a najmłodszy ma 13 lat – wylicza kobieta. – Najważniejsze, żeby uczyć się bez stresu i bez „siedzenia w ławkach”.

Na pierwszej lekcji było np. gotowanie budyniu i robienie kanapek.

– To doskonała okazja do poznania czasowników, takich jak: masz, trzymaj, podaj i nazw podstawowych produktów spożywczych. Taka trochę nauka przez zabawę – śmieje się pani Kasia. – Potem były rozmowy o ulubionych bajkach i filmach, a na sobotę planujemy wyjście na spacer, gdzie postaramy się omówić zwroty: w prawo, w lewo, nazwy miejsc itp. Może nie są to profesjonalne zajęcia, ale już widzę, że dają one uchodźcom trochę pewności, bo coraz więcej rzeczy są w stanie zrozumieć.

Lekcje języka polskiego oferują praktycznie wszystkie lubelskie uczelnie. UMCS w Lublinie prowadzi bezpłatny kurs w ramach akcji UMCS – Razem dla Ukrainy.

– Przyjęliśmy już sporo osób spoza uczelni. Zwolniło nam się kilka miejsc, dlatego postanowiliśmy przyjmować kolejnych kursantów w trybie ciągłym. W miarę wolnych miejsc będziemy dołączać ich do grup – mówi prof. Anna Dunin-Dudkowska, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. – Obecnie nie widzimy konieczności otwierania nowych grup. Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba, rozważymy taką opcję – dodaje.

Oficjalny kwestionariusz został już zamknięty, ale osoby zainteresowane nauką mogą przesyłać swoje zgłoszenia na adres: polonia@poczta.umcs.lublin.pl.

Kurs przygotowuje do codziennej komunikacji na poziomie A1. Do tej pory przyjęto 220 osób. Zajęcia prowadzone są w dwóch trybach, stacjonarnie w siedzibie CJKP przy ul. Weteranów 18 oraz w formie on-line. Jest 14 grup po ok. 15 osób (7 grup stacjonarnych i 7 grup zdalnych). Grupy spotykają się dwa razy w tygodniu na 1,5 godziny. W zajęciach bierze udział 190 kobiet i 30 mężczyzn w wieku od 8 do 84 lat.

Bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy prowadzi również Szkoła Języka i Kultury KUL. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach znajomości języka, prowadzone są zarówno trybie stacjonarnym i on-line, zajmują 4-6 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzą pracownicy szkoły w ramach wolontariatu.

Obecnie szkoła kolejnych grup szkoła nie uruchamia. Jak czytamy na jej stronie internetowej, rekrutację zawiesza do „do momentu wsparcia przez instytucje zajmujące się pomocą uchodźcom”.