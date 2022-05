Rekrutacja i wybór kierunku studiów mogą być stresujące. Jak sobie radzić?

– Stres może pojawiać się w związku ze zmianami życiowymi, np. wyborem kierunku studiów, rekrutacją lub rozpoczęciem nauki w nowym mieście – tłumaczy dr Marlena Stradomska, z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. - Można wyróżnić przy tym stres pozytywny i szkodliwy.

Pierwszy mobilizuje do działania i mimo trudności prowadzi do rozwoju. Z kolei zły stres wywołuje dezorganizację działania.

– Człowiek zamiast mobilizować się do pracy, jest zmuszony, aby zrezygnować z aktywności, np. mimo bardzo dobrych wyników rekrutacyjnych stwierdza, że nie jest gotowy na zmianę swojego życia i przeprowadzenie się do innego miasta w celu studiowania – tłumaczy Stradomska i dodaje, że są cztery strategie radzenia sobie z takim stanem.

Pierwsza to strategia prewencyjna (to np. przygotowanie się do procesu rekrutacji, analiza konkurencji i liczby punktów potrzebnych, aby dostać się na dany kierunek). Możemy też obrać strategię walki i uczyć się, by za wszelką cenę dostać się na wymarzone studia lub strategię obrony polegającej na czekaniu aż zagrożenie się zmniejszy i np. podjęcia decyzji o nieskładaniu dokumentów w pierwszych terminach czekając na informacje o pozostałych wolnych miejscach. Nie widząc pozytywnego zakończenia można wreszcie obrać strategie ucieczki wycofując się z aktywności.

– Przed rekrutacją lub w jej trakcie warto porozmawiać z doradcą zawodowym lub doradcą kariery, który pomoże w ustaleniu naszych celów i preferencji. W przypadku, kiedy sytuacja wydaje się bardzo trudna, warto skorzystać też z pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Osoby, które mają doświadczenie w radzeniu sobie z trudnościami, mogą spróbować poradzić sobie same przez zastosowanie autorefleksji, wizualizacji, technik relaksacyjnych lub oddechowych – dodaje dr Marlena Stradomska. – Możemy też zabezpieczyć się, wysyłając zgłoszenia na 2-3 kierunki studiów. Trzeba też pamiętać, że cokolwiek zdarzy się w procesie rekrutacji, ważne jest to, aby dążyć do spełnienia swoich marzeń. Nie można zapominać, że czasem dzięki trudom można odkryć cel swojego życia. Warto również pamiętać, że stres jest nieodłącznym elementem związanym z życiem człowieka, bez niego rozwój byłby całkowicie niemożliwy. To między innymi dzięki niemu możemy na każdym kroku obserwować zmiany.