Protest nauczycieli przeciwko polityce Czarnka. Pani Mirosława przypomina ministrowi rok 1982

Przed kuratoriami w całej Polsce stowarzyszenie Wolne Szkoły, Akcja Demokracja oraz KOD z okazji Dnia Nauczyciela przeprowadzili akcje wysyłania czerwonych kartek do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka (PiS). Miała zwrócić uwagę na odchodzenie nauczycieli ze szkół i brak nowych, którzy chcieliby realizować się w tym zawodzie. Na gotowym rewersie kartki pocztowej można było przeczytać:

„Szanowny Panie Ministrze. Gdzie są ci nauczyciele? Brakuje ich w szkołach i przedszkolach. Oczekuję podjęcia pilnych działań”.

A jakie przesłanie chciałaby wysłać ministrowi Mirosława Małecka, była urzędniczka Kuratorium Oświaty w Lublinie? – Skoro jest historykiem, to niech sobie przypomni, co się działo w 1982 roku, kiedy zatrudnialiśmy ludzi po maturze, bo nikt nie chciał pracować w szkole; nauczyciele uciekali, a warunki finansowe były mniej więcej takie, jak teraz. I wracamy teraz do tamtego czasu galopkiem. Nikt nie będzie chciał pracować za grosze - mówiła.

Okolicznościowy apel do Czarnka odczytała kuratorium Maja Zaborowska, radna miejska z klubu Krzysztofa Żuka (PO).