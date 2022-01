Co przedsiębiorca musi wiedzieć o Polskim Ładzie? Rozliczenia, składki i ubezpieczenie

Kto będzie musiał składać co miesiąc dokumenty rozliczeniowe do ZUS?

– Zaczynając od rozliczeń składek za styczeń, dokumenty rozliczeniowe będą mieli obowiązek składać co miesiąc wszyscy przedsiębiorcy. Także ci, którzy opłacają składki tylko za siebie. Zachęcamy w tym celu do rejestracji w Platformie Usług Elektronicznych ZUS i uruchomienia w niej aplikacji ePłatnik. Aplikacja zawiera kreatory dokumentów, które pomagają przedsiębiorcom m.in. przygotować odpowiednią deklarację rozliczeniową.

Jak policzyć nową składkę zdrowotną do zapłaty w lutym i w kolejnych miesiącach?

– Pomoże w tym kalkulator ZUS. Udostępnimy go na stronie internetowej www.zus.pl i programach Płatnik oraz ePłatnik pod koniec stycznia. Wtedy poznamy wysokość przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał, które jest niezbędne do prawidłowego działania kalkulatora.

Jakie będą terminy płacenia składek?

– Termin płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS zmieni się dla większości przedsiębiorców - zaczynając od rozliczeń za styczeń dokonywanych w lutym. Nowe terminy dotyczą wszystkich składek, nie tylko zdrowotnej. W przypadku podmiotów prywatnych będzie to termin:

* do 15. dnia następnego miesiąca m.in. dla spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji,

* do 20. dnia następnego miesiąca m.in. dla przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych).

Jaką składkę zdrowotną będą opłacać przedsiębiorcy na podatku liniowym?

– Za styczeń opłacą jeszcze składkę zdrowotną „po staremu” - jako 9 proc. od kwoty odpowiadającej 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał. A za kolejne miesiące będą obliczać składkę zdrowotną od swojego dochodu z miesiąca poprzedniego, czyli za luty – z dochodu styczniowego. Stopa procentowa składki zdrowotnej będzie wynosiła wtedy 4,9 proc., ale składka miesięczna nie będzie mogła być mniejsza w tym roku niż 270,90 zł.

Komu przysługuje obecnie zwolnienie ze składki zdrowotnej?

– Od 2022 roku składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie musiała opłacać osoba, która pozostaje w stosunku pracy z wynagrodzeniem nieprzekraczającym minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo jej przychód z działalności nie może być wyższy niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia i musi być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Co zmieniło się w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym?

– Obecnie dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zaczyna się od zgłoszenia, a kończy po wyrejestrowaniu w ZUS. Jeśli przedsiębiorca objęty takim ubezpieczeniem spóźni się ze składką, nie „wypadnie” już z ubezpieczenia chorobowego. Nie będzie więc musiał składać wniosków do ZUS o przywrócenie termin na zapłacenie składek. Niewielkie zadłużenie na koncie w ZUS (w tym roku do 30,10 zł) nie będzie przeszkodą w wypłacie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. A jeśli zaległość jest wyższa, to przedsiębiorca otrzyma zasiłek chorobowy, jeśli spłaci zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od powstania prawa do zasiłku.