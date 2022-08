Milionerów w Lubelskiem przybywa. Jeden miał do zapłacenia 15,6 mln zł podatku

Podatnicy z Lubelskiego złożyli łącznie 1,05 mln zeznań podatkowych. – Niesłabnącą popularnością cieszy się korzystanie przez podatników z możliwości elektronicznego złożenia zeznania – mówi Dziennikowi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Zrobiło tak 958 tys. podatników, gdzie rok wcześniej było ich 879 tys.

W 2020 roku dochód powyżej 1 mln złotych wykazało w swoich zeznaniach 1190 mieszkańców naszego województwa, a za zeszły rok ich liczba wzrosła do 1355.

Zdecydowanie największą grupę stanowią osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Najwięcej osób o dochodach powyżej miliona zarejestrował Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie – 305, kolejne są dwa pozostałe US z Lublina, czyli Drugi (174) i Trzeci (122). – Podatnicy województwa lubelskiego stale się bogacą, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na sytuację budżetową nie tylko naszego kraju, ale i lokalnych samorządów – komentuje rzecznik Deruś.

O tym, że ogólnie więcej zarabialiśmy, świadczy również wysokość podatków należnych, które są uzależnione od naszych dochodów. I o ile w 2020 roku podatnicy z Lubelskiego musieli oddać 4,06 mld zł, o tyle w zeszłym kwota ta urosła do 4,68 mld zł. – Zauważalny jest zatem wzrost wartości tego podatku o ponad 621 mln zł – zaznacza rzecznik lubelskiej IAS. – Ale to nie wszystko. Wzrost podatku należnego to także wzrost wartości tzw. 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Z ulgi prorodzinnej skorzystało ponad 204 tys. podatników, którzy dzięki temu odliczyli w sumie 287 mln zł, a rehabilitacyjnej – 73,6 tys. (prawie 200 mln zł). Byliśmy także bardziej hojni: jeśli chodzi o darowizny to najwięcej (12,5 mln zł) przekazaliśmy na organizacje pożytku publicznego, a prawie 9 mln zł na cele kultu religijnego. Ale zeszłorocznym przebojem była ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup nowych okien, drzwi, czy wymianę kopciuchów. Po analizie zeznań widać skokowy wręcz wzrost zainteresowania tą ulgą: w 2020 roku skorzystało z niej 23 tys. podatników, którzy dzięki niej odliczyli 317 mln zł, a w zeszłym roku 39 tys. odpisało 615 mln zł.

Z innych rozliczeniowych ciekawostek wypada odnotować, że jeden z podatników rozliczających się w Pierwszym US w Lublinie miał aż 15,6 mln zł podatku do zapłaty, a największa nadpłatę wykazała osoba prowadząca działalność gospodarczą, a rozliczająca się w Lubartowie – było to aż 5,9 mln zł. Z kolei największy jednorazowy odpis na organizacje pożytku publicznego w ramach 1 procentu zanotowano w Pierwszym US w Lublinie – było to 156 tys. zł. Ogólnie 563 tys. podatników przekazało z tego tytułu fundacjom i innym organizacjom 41,4 mln zł, gdy w zeszłym roku było to 35,1 mln zł.