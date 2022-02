ASUS ROG Fusion II: Nowe słuchawki dla graczy

Zestawy słuchawkowe z serii ASUS ROG Fusion II to – jak czytamy w materiałach prasowych – „jedne z niewielu dostępnych na rynku gamingowych zestawów wyposażonych w przetwornik cyfrowo-analogowy ESS 9280 Quad DAC, zapewniając graczom przetwarzanie dźwięku w jakości bezstratnej”.

Każdy przetwornik DAC przydziela swoją moc obliczeniową do przetwarzania określonej podgrupy ze słyszalnego pasma dźwięków: od tonów niskich, przez średnie po ultrawysokie.

Efektem ma być wyraźny i czysty dźwięk.

Mikrofony z redukcją szumów wspomaganą SI gwarantować mają czyste i naturalne odwzorowanie brzmienia ludzkiego głosu, przy minimalnym poziomie zniekształceń. Mikrofony tworzą strefę akustyczną 40° przed ustami gracza i odfiltrowują rozpraszające hałasy z tła dochodzące z innych kierunków, zapewniając czysty odbiór głosu.

Funkcja redukcji szumów ze wspomaganiem SI „rozpoznaje i tłumi ponad 500 milionów typów hałasu z tła, jak np. odgłosy rozmowy, stukot klawiatury i kliknięcia przycisków myszy ze skutecznością do 95%” – by jeszcze raz zacytować materiały prasowe.

Ponieważ to sprzęt dla graczy, to nie mogło zabraknąć podświetlenia. W tym przypadku jest to Aura RGB, które udostępnia ponad 16,8 milionów kombinacji kolorów i sześć presetów z efektami świetlnymi ustawianymi za pomocą Armoury Crate.

Fusion II 500 ma gniazdo jack 3,5 mm, USB-C i USB typu A. Fusion II 300 nie obsługuje złącza audio 3,5 mm.

Model ASUS ROG Fusion II 500 do sprzedaży ma trafić jeszcze w tym miesiącu. ASUS ROG Fusion II 300: w maju.

Ceny nie są jeszcze znane.