Farming Simulator 22: Nowe prace na polu (wideo)

Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział: od kilkunastu lat studio Giants Software specjalizuje się tworzeniu gier o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Kolejne odsłony były wzbogacane o nowe hodowle, uprawy, maszyny czy mechaniki.

Tak jest też i teraz, a im bliżej premiery (22 listopada), tym więcej poznajemy szczegółu o Farming Simulator 22. Nowością będzie na przykład mulczowanie, zbieranie kamieni oraz wałowanie gleby.

W Farming Simulator 22 za sprawą mulczowania będziemy mogli poprawić jakość gleby, ściółkując wąskie przestrzenie między winoroślami i gajami oliwnymi świeżo ściętą trawą.

Zbieranie kamieni pozwoli się pozbyć znajdujących się pod ziemią kamieni w zależności od ich wielkości, niezbędne okażą się specjalne narzędzia do ich zbierania przymocowane do traktora, lub odpowiednie wały do ich przetoczenia. W ten sposób zostanie oczyszczona wierzchnia warstwa gleby.

A do czego służy wałowanie?

Tu ponownie do akcji wejdą walce rolnicze, a gracze będą mogli wciskać małe kamienie z powrotem w ziemię, aby ukryć konsekwencje upraw. Przetaczając te ciężkie maszyny przez pole, zagęszcza się jednocześnie glebę.

Twórcy zapowiadają też nowe tekstury ziemi. Dzięki nim gra ma wyglądać lepiej i bardziej realistycznie.