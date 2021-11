Men of War II: Przede wszystkim taktyka (wideo)

Historia serii Men of War rozpoczęła się w 2004 roku od gry Soldiers: Ludzie honoru. Ukraińskie studio Best Way pochwaliło się wtedy swoim pomysłem na grę strategiczną osadzoną w czasach II wojny światowej. Z jednej strony trudne misje, w których dowodziliśmy niewielkimi siłami, a z drugiej: bardzo duży - jak na grę, oczywiście - realizm pola walki.

Ten zaczyna się od setek dostępnych jednostek, a kończy na tak prozaicznych rzeczach jak potrzeba tankowania pojazdów. Tu znaczenie miał rodzaj amunicji (pocisk burzący zniszczy budynek, pocisk przeciwpancerny przeleci przez niego jak przez masło) jaki wybieramy, tor lotu pocisku i miejsce, w które on trafi.

W grze jeden żołnierz mógł przesądzić o wszystkim. Tym bardziej, że w niektórych misjach mieliśmy tych żołnierzy ledwie kilku i trzeba było się natrudzić, by przetrwać nawet na najniższym stopniu trudności.

Jeszcze ważniejsze było to, że nad dowolnym żołnierzem czy pojazdem mogliśmy przejąć bezpośrednią kontrolę i sterować nim niczym w grze akcji. Nie mniejsze wrażenie robił też model zniszczeń: dało się tu zniszczyć właściwie wszystko.

Swoje pomysły twórcy rozwijali w kolejnych produkcjach: Outfront, Faces of War czy wreszcie w Men of War. Ta ostatnia doczekała się kilku dużych dodatków: Karmazynowy Przypływ, Vietnam czy Wyklęci bohaterowie.

W 2011 roku studio Digitalmindsoft wypuściło grę Men of War: Assault Squad. Była to produkcja nastawiona raczej na potyczki sieciowe. W 2014 ukazała się gra Men of War: Assault Squad 2. Od tamtej pory twórcy przygotowali kilka mniejszych i większych dodatków: Ostfront Veteranen, Airborne i Iron First.

Pora na pełnoprawną kontynuacje, czyli Men of War II.

Pracuje nad nią BestWay i 1C Entertainment, a gra na pierwszym zwiastunie prezentuje się tak: