Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP: Karta graficzna zmieniająca kolor (wideo)

Pandemiczne kryzysy, problemy z łańcuchami dostaw, a przede wszystkim boom na kryptowaluty sprawiły, że ceny kart graficznych oszalały. Nowe - najtańsze - modele kart AMD i Nvidii są już nie do kupienia za mniej niż 3000/3500 złotych. Leciwe GTX-y 1050 kosztują nawet ponad 1000 złotych. Dostępność też jest bardzo problematyczna.

Niemniej producenci wciąż prezentują nowe modele. A nawet całe serie, jak to właśnie zrobił Palit.

Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP to pierwszy przedstawiciel serii ColorPOP. Głównym wabikiem jest tu specjalny lakier, którym została pomalowana obudowa poprawionego układu chłodzenia.

Dzięki temu w zależności od kąta patrzenia i oświetlenia karta wydaje się mieć nieco inny kolor. Błyszczące, metaliczne zabar-wienie nazywane „kosmiczne latte” przechodzi między trzema głównymi barwami: The Chameleon Green, Electric Blue i Ultra Vio-let.

Poza wspomnianym usprawnionym układem chłodzenia (zwiększony obszar wlotu powietrza i rozpraszania ciepła), nowa karta to 2,7-slotowa konstrukcja o wymiarach 294x112x60 milimetrów oparta została na rdzeniu NVIDIA GA104. To oznacza 8 GB pa-mięci GDDR6 na 256-bitowej szynie danych. Taktowanie bazowe to 1410 MHz, a w trybie boost: 1665 MHz.

Deklarowany przez producenta pobór mocy to 220 W.

Nie wiadomo jeszcze kiedy Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP trafi do sklepów, ani jaka bedzie jego sugerowana cena.