Razer Blade 14: Nowa wersja już jest

Na swojej prezentacji na E3 Razer przedstawił nowy model laptopa Blade 14. To pierwszy model z tej rodziny, który działa w oparciu o procesor AMD. 8-rdzeniowy, 16-wątkowy AMD Ryzen 9 5900HX oferuje maksymalne taktowanie w trybie boost do 4,6 GHz.

Do tego dochodzi karta graficzna NVIDIA GeForce RTX z serii 30 do laptopów (włącznie z GeForce RTX 3080).



Na czym zobaczymy efekty pracy tychże? Do wyboru dwa panele IPS, od Full HD 144 Hz do Quad HD 165 Hz. Oba oferują pokrycie kolorów do 100% SRGB (ekran Full HD) i do 100% DCI-P3 (Quad HD). A technologia AMD FreeSync Premium ma zapewnić wyraźne i płynne wrażenia w grach.

Wszystko zamknięto w niewielkiej, całkowicie aluminiowej obudowie. Jak inżynierowie Razera rozwiązali kwestie chłodzenia? Za pomocą komory parowej zamiast.

Uszczelniona próżniowo komora wykorzystuje odparowaną ciecz do rozpraszania ciepła pochodzącego z wewnętrznych elementów, jednocześnie pracując w parze z dwoma niskoprofilowymi wentylatorami, z których każdy jest wyposażony w 88 łopatek o grubości zaledwie 0,1 mm - czytamy w informacji prasowej.



Każdy klawisz klawiatury jest podświetlany Chroma RGB i można go indywidualnie skonfigurować za pomocą każdego z 16,8 miliona kolorów dostępnych w Razer Synapse. Jest też technologia THX Spatial Audio

Do tego dwa porty USB 3.2 Gen 2 Type-C z zasilaniem do ładowania, dwa porty USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 i gniazdo 3,5 mm.

Nowy Razer Blade 14 jest już dostepny, a jego ceny zaczynają się od 1999,99 euro.