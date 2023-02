The Crew Motorfest: Hawaje i Lamborghini dla każdego (wideo)

Ubisoft zapowiadając grę The Crew Motorfest jest dość oszczędny w szczegółach, ale z grubsza wiadomo, czego można się spodziewać.

Twórcy będą bazować na doświadczeniu wyniesionym w The Crew (2014) i The Crew 2 (2018). W The Crew Motorfest ponownie dostaniemy otwarty świat, ale tym razem – w przeciwiństwie do „dwójki” będziemy jeździć tylko samochodami.

Gdzie?

Na wyspie O'ahu w archipelagu hawajskim. Pościgamy się na ulicach Honolulu, wokół wulkanu, w lesie deszczowym i na słonecznym wybrzeżu.

Atrakcji nie powinno zabraknąć, o czym pewnie pamiętają wszyscy grający dawno temu w Test Drive Unlimited.

Ścigać będziemy się samemu lub z ekipą. A do wyboru dostaniemy, jak czytamy w zapowiedzi, setki legendarnych pojazdów. Do wyboru będą wyścigi, wydarzenia tematyczne i wyzwania.

I tam właściwie kończą się szczegóły dotyczące The Crew Motorfest. Wiadomo tylko, że gra ma się ukazać jeszcze w tym roku. Na PC, PalyStation 5 i 4 oraz Xbox Series X|S i One.