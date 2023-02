Hrubieszów. Gol za golem, grosz do grosza. Piłkarze grali dla Iwony

Sportową rywalizację trzeba było rozłożyć na hale dwóch hrubieszowskich szkół, bo do turnieju zgłosiły się aż 24 drużyny, nie tylko z powiatu hrubieszowskiego, ale również z Zamościa, Chełma i Lublina. Nagrodę główną, czyli puchar burmistrza Hrubieszowa zdobył zamojski Renesans. Za najlepszego zawodnika uznano reprezentanta tego składu Piotra Malca, a tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Konrad Omelko z JW 5322 Chełm. Ale nie wyniki i trofea były najważniejsze.

– To był piękny turniej, wszyscy grali do jednej bramki. Było głośno i wesoło, kibice stworzyli cudowną atmosferę dla piłkarzy, którzy zacięcie walczyli na parkiecie w swoich „złotych korkach” – relacjonuje Danuta Muzyczka z Werbkowic, radna powiatowa i społeczniczka, inicjatorka niedzielnych zawodów, ale też licznych zbiórek prowadzonych dla chorej mieszkanki Werbkowic.

Przypomnijmy, że Iwona Balsam to młoda, ale bardzo już doświadczona przez los kobieta, mama Kacperka. Synek jest dla niej najważniejszy i to dla niego mimo wielu przeciwności, nigdy się nie poddaje.

Najpierw zmagała się z endometriozą. Zgromadziła pieniądze na operację, poddała się jej i zaczęła żyć na nowo, bez bólu. Niestety, wkrótce znów poczuła, że dzieje się z nią coś niedobrego. Przez dwa lata jeździła od jednego lekarza do drugiego i dopiero w zeszłym roku usłyszała diagnozę: guz prawego nadnercza. W lipcu przeszła operację, wierzyła, że będzie już lepiej. Niestety, okazało się, że doszło do przerzutów. W Polsce jedyną formą leczenia w takim przypadku jest tradycyjna chemioterapia. Innowacyjną, dużo skuteczniejszą metodę oferuje klinika z Barcelony. Jednak koszt to ok. 2 mln zł.

Przyjaciele i znajomi nie zostawili mieszkanki Werbkowic samej. W mediach społecznościowych już jakiś czas są organizowane aukcje dla niej. W planach są kolejne charytatywne wydarzenia, m.in. koncerty i kiermasze.