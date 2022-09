Lubelskie. Kurhan i tajemnica tajemnic. Historia tego miejsca jest starsza od chrześcijaństwa

Nisko, coraz niżej

Przez tysiąclecia nakładło się tu osadnictwo z różnych epok. Ludzie byli między 2 a 4 wiekiem przed Chrystusem, zostały ślady pod Gotach z 3-4 wieku naszej ery. Są zabytki z epoki brązu, późnego rzymskiego i wczesnego średniowiecza.

Naukowcy odnaleźli też ślady konstrukcji – rowka w którym były pale, przykryte drewnem lub skórami. Do naszych czasów dotrwała warstwa o tłustej konsystencji, które nie przepuszcza wody. Naukowcy zamierzają dotrzeć do poziomu litego lessu, tam gdzie zatrzymała się ludzka ingerencja. Niedawno byli na głębokości 360 cm licząc od czubka kurhanu czyli poniżej jego stopy – poziomu na którym go usypano. Ale najbardziej wyczekiwane znalezisko jeszcze przed nimi.

– Już kolejny rok współpracujemy z archeologiami. Naukowcy korzystają z gminnego budynku po dawnej szkole podstawowej w Ślipczu. Wspieramy ich udostępniając bezpłatnie miejsce na bazę, nie pobieramy też za energie czy wodę. Gmina podpisała umowę z Zakładem Karnym w Hrubieszowie i przywozimy skazanych, którzy pracują przy wykopaliskach. Jestem na miejscu tak często jak to możliwe. To chyba normalne, podobne jak wywiezienie kilku taczek ziemi i przywiezienie czegoś archeologom – mówi Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów na terenie której trwają prace.

Nawet na profilu, który prowadzą badacze odnotowali wizytę, bo w szczególnie gorący dzień wójt przywiózł archeologom lody.