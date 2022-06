Burmistrz Hrubieszowa, Marta Majewska z nagrodą Polka XXI wieku

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu zorganizowanego przez Fundację Projekt PL odbyło się w Warszawie we wtorek podczas konferencji, która zgromadziła „managerki, aktywistki społeczne, ekspertki, przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej”. Laureatki nagród wyłoniono w kategoriach Działalność Społeczna, Innowacje i Nowe Technologie, Edukacja, Zdrowie, Przedsiębiorczość oraz Samorząd.

Burmistrz Hrubieszowa została doceniona w tej ostatniej. Majewska przyznaje, że to dla niej szczególna i wyjątkowa nagroda. – Bo, jak napisano w uzasadnieniu, dostrzeżono moje zaangażowanie w akcję „Hrubieszów – stąd jestem”. A to moje „oczko w głowie”, bo bardzo zależy mi na budowaniu lokalnej tożsamości – mówi.

To w ramach tej kampanii, zainicjowanej tuż po objęciu przez Martę Majewską stanowiska (w poprzedniej kadencji była wiceburmistrzem, zastępcą Tomasza Zająca, dziś wójta gminy Hrubieszów) nowonarodzonym dzieciom są wręczane pakiety powitalne, a rodzice maluszków sadzą drzewka. Poza tym pani burmistrz funduje 18-latkom specjalne wieczne pióra z grawerem, które mają im po wkroczeniu w dorosłość przypominać, skąd pochodzą. – Bo to, że młodzi ludzie wyjeżdżają, np. na studia jest naturalne, ja sama tak zrobiłam po maturze. Ale chcę, żeby wiedzieli, że zawsze mogą wrócić i że to jest ich miejsce – tłumaczy pani burmistrz. Chce, by hrubieszowianie byli dumni ze swojego miasta, tak jak ona jest dumna.

Przyznaje, że rozpoczynając w Lublinie studia prawnicze nie zakładała, że do Hrubieszowa wróci. Ale później jej mąż znalazł tutaj pracę, mieli już córkę, a Majewska musiała odbyć praktyki studenckie. Wybrała sąd w Hrubieszowie, bo tu łatwiej było o opiekę nad dzieckiem. A później stało się tak, że po prostu w jej rodzinnym mieście zamieszkali. – Nie ma przypadków. Tak miało być. I nigdy nie żałowałam, że do tego doszło – zapewnia Marta Majewska.

Choć nie zawsze było łatwo. Prawdziwy egzamin z życia i ona, i miasto, i jego mieszkańcy zdawali w czasie napływu uchodźców z Ukrainy. To także doceniła konkursowa kapituła, nazywając Hrubieszów „stolicą pomagania”. – W tych trudnych dla nas wszystkich okolicznościach pokazaliśmy, jak wielką mamy siłę i na jak wiele nas stać – przekonuje.

Cieszy się, że starania o budowanie marki Hrubieszowa i poczucia dumy z bycia hrubieszowianką albo hrubieszowianinem przynosi efekty. Burmistrz coraz częściej odbiera telefony od ludzi, którzy tu się urodzili, wychowali, a później na długo wyjechali. – Teraz odzywają się, mówią, że są stąd i mają pomysł, aby coś fajnego, wartościowego w naszym mieście zrobić – dumnie opowiada Majewska.

Laureatki konkursu Polka XXI wieku wyłoniła kapituła, w której znaleźli się m.in. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, firmy Google, Związku Miast Polskich, Giełdy Papierów Wartościowych, Fundacji Girls in Tech Poland czy Instytutu Wolności. Nagradzając Martę Majewską jurorzy podkreślili też, że „odważnie wkracza w różne obszary aktywności miasta od sfery infrastrukturalnej, poprzez ekonomię społeczną, kreatywną gospodarkę lokalną czy innowacyjną edukację, stawiając na zrównoważony rozwój miasta”.

A sama laureatka, informując o swoim sukcesie, zaapelowała do innych kobiet: „Drogie Panie, dziewczyny, kobiety zwłaszcza z naszego Hrubieszowa, pamiętajcie: rozwijajcie swoje skrzydła, wierzcie w siebie, spełniajcie marzenia i przede wszystkim wspierajcie się nie podcinając sobie wzajemnie skrzydeł!”