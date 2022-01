Nowy taryfikator mandatów. Rowerzysta dostał aż 2500 zł mandatu

Ledwo co podwyższyli burmistrzowi, a już chcą obniżać. "Jeden wielki skandal"

Zamieszanie z ustalaniem wynagrodzenia burmistrza i diet radnych w Bełżycach. Finał po grudniowym posiedzeniu Rady Miejskiej jest taki, że opozycja wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej, by obniżyć ledwo co podwyższoną pensję Ireneuszowi Łucce. Burmistrz zaś pisze do wojewody o nadzór na uchwałą w sprawie nowych, wyższych diet radnych.