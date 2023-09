Otylia Jędrzejczak w Hrubieszowie. Na jej przyjazd... zamykają basen

Ogłoszenie o możliwości uczestnictwa w „Otylia Swim Tour” opublikowano już jakiś czas temu. Kto zdołał się zapisać, ten w sobotę popływa pod okiem polskiej mistrzyni pływackiej. Dla pozostałych pływalnia będzie zamknięta. Ale nie przez cały dzień. Tylko w godzinach 7-16.30.

„Otylia Swim Tour” to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju przez fundację Otylii Jędrzejczak. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi adepci pływania, którzy przemieszczają się co najmniej dwoma stylami pływackimi (grzbietowy i dowolny). Nie jest to więc nauka pływania, ale jego doskonalenia. Za udział nie trzeba płacić.