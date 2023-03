Pomagali aż miło. Nagrody dla hrubieszowskich wolontariuszy

Duża firma wchodzi do Hrubieszowa. Będzie praca dla kilkudziesięciu osób

Zbyt dla okolicznych rolników, ale też etaty dla miejscowych – to podstawowe korzyści wynikające z tego, że w Hrubieszowie zacznie niebawem funkcjonować nowa firma. Komagra Sp. z.o.o. to producent oleju rzepakowego wykorzystywanego do produkcji biopaliw, ale też spożywczego.