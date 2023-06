Z tych atrakcji mieszkańcy i turyści mogą korzystać za darmo. Jak długo?

Każda z tych form aktywności oferowanych przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji została zorganizowana dzięki wsparciu z zewnętrznych, europejskich funduszy. A ponieważ projekty pisano z myślą o korzyściach dla lokalnej społeczności, to z założenia, przynajmniej przez jakiś czas atrakcje mają być udostępniane za darmo. I tak właśnie jest.

– Park linowy mamy już od siedmiu lat i przymierzamy się do wprowadzenia tam jakichś symbolicznych opłat. Ale to jeszcze nie jest przesądzone i nastąpi najpewniej nie wczesniej niż od lipca – mówi Sylwia Plakut, wicedyrektor HOSiR.

Póki co jednak płacić nie trzeba nic. I co ważne, atrakcje te były tworzone z myślą o mieszkańcach Hrubieszowa, ale jeśli zechcą z nich skorzystać turyści z innych miejscowości, to obowiązywać ich mają te same zasady.

Sezon w parku linowym położonym przy HOSiR (ul. Ciesielczuka) zaczął się na początku czerwca. Obiekt jest udostępniany niemal przez cały tydzień (z wyjątkiem poniedziałków), od wtorku do piątku w godz. 9-17, a w weeekendy w godz. 10-16. Na miejscu zawsze jest instruktor. Grupy zorganizowane powinny wcześniej uprzedzać o swojej wizyciue, telefonując do pana Tadeusza pod nr: 505 735 101.

W ostatni długi weekend wystartowała natomiast wypożyczalnia kajaków.

– Na razie mamy ich 6, w tym tygodniu doejdzie kolejnych 10. Stałych godzin otwarcia jeszcze nie ustaliliśmy, ale to stanie się lada dzień. Natomiast, aby popływać po rzece, wystarczy zatelefonować i się umówić. Wówczas dostarczymy kajaki na naszą miejską plażę przy przystani, gdzie znajduje się również plac zabaw i miejsce do rekreacji – zapewnia dyr. Plakut.

Dostępne numery telefonów są w sekretariacie HOSiR (w godz. 8-15.30): 84 696 23 81, a popołudniami bezpośrednio do opiekuna projektu pana Kamila: 663 206 292.

HOSiR spływów nie organizuje. Udostępnia jedynie sprzęt. Założenie jest takie, że kajak wypożycza się na godzinę. Co ważne, należy nim wrócić, płynąc już pod prąd do tego samego miejsca, gdzie się startowało.

Od wtorku, 13 czerwca udostępniona została natomiast ścianka wspinaczkowa przy siedzibie HOSiR. Tu także nawszystkich chętnych czeka wykwalifikowany instruktor. Wspinać się można we wtorki i czwartki w godz. 18-20, a w soboty i niedziele od 13 do 18. Telefon kontaktowy dla grup to: 535 777 874 (pan Łukasz) lub podany wyżej do sekretariatu.