Wypadek żołnierzy z Hrubieszowa

– Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech żołnierzy 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, wykonujących zadania patrolowe w ramach #WZZPodlasie ( na granicy z Białorusią – przyp. red.). Pojazd, którym jechali zjechał na pobocze, a następnie do rowu. Jeden żołnierz został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Białymstoku, dwaj pozostali karetką do szpitala w Hajnówce. Życiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo – informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.