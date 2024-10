Dilerzy w rękach policji. Mieli "znaczne ilości narkotyków"

Tę akcję janowscy kryminalni przeprowadzili w zeszłym tygodniu. Pojechali do gminy Goraj w powiecie biłorajskim. Wiedzieli, że mogą tam znaleźć spore ilości narkotyków. Weszli na posesję i rzeczywiście skonfiskowali spore ilości różnych środków odurzających.

- Dodatkowo zabezpieczyli szklane "lufki" oraz wagę elektroniczną. Do sprawy zostało zatrzymanych sześć osób. Czterech mężczyzn w wieku 17, 18, 24 i 38-lat oraz dwie 18-latki - relacjonuje asp. sztab Faustyna Łazur, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Nikt z zatrzymanych nie mieszka w domu, gdzie przepriwadzono akcję. Jak się dowiadujemy, 17-latek i jedna z 18-latek to mieszkańcy powiatu janowskiego. 24-latek mieszka w powiecie zamojskim, a 38-latek w biłgorajskim. Funkcjonariusze przeszukali też mieszkania tych osób. U 17-latka znowu natrafili na narkotyki.

Po wykonaniu niezbędnych czynności dwójka 18-latków została zwolniona bez zarzutów. Przedstawiono je natomiast 17-latkowi i 24-latkowi. Mają odpowiadać za posiadanie środków odurzających, a ten młodszy również za ich nieodpłatne udzielanie.

- Natomiast 38-latek oraz 18-latka usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz udzielania znacznych ilości środków psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Oboje zostali doprowadzeni do sądu, który zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - podsumowuje policjantka.

Obojgu grozi do 10 lat więzienia.

Zatrzymane niedozwolone substancje to roślinny susz, a także środki na bazie mefedronu. Wszystko to przekazano jeszcze do specjalistycznych badań.