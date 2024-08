W Janowie Lubelskim rozpoczęły się Gryczaki. Festiwal palce lizać! Jutro zaśpiewa Skolim

Do Janowa Lubelskiego z województwa lubelskiego, Polski, a nawet zza oceanu - tak jak pani Anna i Iza z Nowego Jorku - przyjechali miłośnicy znakomitych kaszaków, wspaniałych pierogów, wyśmienitych ciast i aromatycznych nalwek.

- Jak co roku, od ponad już 20 laty motywem przewodnim naszego święta jest kasza. To symbol tradycyjnego, polskiego produktu. Janów Lubelski i jego okolice od dawna słyną z uprawy gryki. Kiedyś kasza była passe. Wróciła jednak do łask - mówi Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego i serdecznie zaprasza na degustacje wyrobów z kaszy i tradycyjnych potraw oraz nalewek regionalnych.