Covid-19. Resort zdrowia czeka na szczepionkę „celowaną w omikrona”

Zakłady Azotowe „Puławy” ograniczają produkcję. Przez drogi gaz

Wysokie koszty gazu ziemnego skłoniły władze puławskich Zakładów Azotowych do drastycznego ograniczenia produkcji melaminy. To biały proszek służący do wyrobu laminatów, żywic, czy lakierów. Azoty są jego jedynym krajowym wytwórcą i polskim eksporterem.