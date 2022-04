Koronawirus. 12 kwietnia 2022 roku. Duży wzrost liczby nowych zakażonych

W najnowszym raporcie pandemicznym MZ podaje, że w całym kraju wykryto 1623 zakażenia. 143 z nich to przypadki powtórne.

Zmarło 61 osób z czego 14 wyłącznie z powodu Covid-19.

Co do danych lokalnych, to w województwie lubelskim odnotowano 145 przypadków i 6śmierci pacjentów.

województwo liczba zakażeń zgony Cały kraj 1623 61 dolnośląskie 135 1 kujawsko-pomorskie 60 2 lubelskie 145 6 lubuskie 42 0 łódzkie 96 4 małopolskie 127 13 mazowieckie 257 6 opolskie 39 2 podkarpackie 67 1 podlaskie 55 1 pomorskie 118 9 śląskie 165 7 świętokrzyskie 42 3 warmińsko-mazurskie 68 0 wielkopolskie 89 2 zachodniopomorskie 84 4

Dane z powiatów województwa lubelskiego.