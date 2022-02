Koronawirus 14 lutego. Niemal 14 tys. zakażeń w Polsce. Ile w woj. lubelskim?

Sklep spożywczy zawsze pod ręką

Do zakupów w internecie powoli przyzwyczajają się nawet sceptycy. Branża e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie i niewątpliwie również pandemia zmieniła codzienne nawyki. Oczywiście wiele osób nadal odwiedza sklepy spożywcze Warszawa, nie słabnie zainteresowanie ofertami centrów handlowych i punktów branżowych, ale z roku na rok widać, że chętnie korzystamy z wirtualnych koszyków. Jeśli więc kupujemy w sieci odzież, obuwie, książki czy sprzęt elektroniczny, to analogicznie zaczynamy również robić zakupy spożywcze online. Poza tym że dają one dostęp do produktów niszowych i trudno dostępnych, to również są łatwiejsze, przyjemniejsze, a często również dużo tańsze.