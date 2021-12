Koronawirus. Rok temu w Lubelskiem niecałe 600 przypadków. Ile jest teraz?

Równo rok temu Ministerstwo Zdrowia podało, że w całym kraju wykryto 13 115 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 497 chorych na, w tym 365 mających choroby współistniejące. Co do województwa lubelskiego, to wykryto 598 przypadków.

W piątek 24 grudnia 2021 roku podawane liczby są wyższe. – Mamy 15 392 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podał resort zdrowia i dodaje: – Z powodu COVID-19 zmarły 164 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 432 osoby.

Dane z województw:

mazowieckie 2119,

śląskie 2053,

wielkopolskie1523,

małopolskie 1449,

dolnośląskie 1330,

pomorskie 1051,

łódzkie 965,

kujawsko-pomorskie 923,

zachodniopomorskie 843,

opolskie 578,

lubelskie 506,

podkarpackie 487,

warmińsko-mazurskie 460,

lubuskie 446,

świętokrzyskie 359,

podlaskie 189.

– 111 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – informuje MZ.