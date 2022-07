Koronawirus. Coraz więcej zakażeń. Wzrost o niemal 80 procent

Szef resortu zdrowia na konferencji prasowej przedstawił harmonogram szczepień drugą dawką przypominającą. Jak przekazał, od piątku 22 lipca szczepienie będzie możliwe dla osób 12+ z obniżoną odpornością (po 120 dniach od przyjęcia pierwszej dawki przypominającej) oraz dla osób 60+ (po 120 dniach od przyjęcia pierwszej dawki przypominającej).



Minister zdrowia przekazał również, że "od północy z czwartku na piątek będą wystawione e-skierowania na drugą dawkę przypominającą dla osób od 60 do 79 lat i 12+ z zaburzoną odpornością".

– Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W ostatnich dniach jest ich ok. 3 tys. Oznacza to niemal 80 proc. tygodniowy wzrost – mówił szef resortu, ale zaznaczył, że nie przekłada się to na wzrost liczby pacjentów w szpitalach. – Pod respiratorem jest zaledwie 20 osób - mówi minister