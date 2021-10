Koronawirus Lubelskie. Dziś kolejny rekord zakażeń

Edycja zdjęć online - poznaj możliwości Pixlr

Pixlr to darmowa aplikacja, która cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników systemu operacyjnego Windows. Jest to kompleksowe narzędzie, które dla wielu osób jest jedynym programem w którym można osiągnąć praktycznie wszystko co potrzebne przy edycji zdjęć. Jakie możliwości się w nim kryją? Podpowiadamy.