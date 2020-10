Lublin, Biała Podlaska, Łuków. Jest lista nowych izolatoriów

Informacje o 5 izolatoriach przekazała Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

Zostały one zostały zorganizowane w następujących obiektach:

Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9 w Lublinie;

Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II nr 11 w Białej Podlaskiej;

budynek przy ul. Wyzwolenia 138 w Tomaszowie Lubelskim;

budynek Włodawskiego Zakładu Usług Remontowych i Budowlanych “WZURiB”, Okuninka VIII-13;

budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 w Łukowie.

Rekord zachorowań

658 nowych zakażeń koronawirusem to kolejny dobowy rekord w województwie lubelskim. Na Covid-19 choruje aktualnie w naszym województwie 4301 osób. Rekord padł też w kraju - ponad 10 tys. nowych zakażeń i 130 zgonów.

W związku z coraz poważniejszą sytuacją epidemiologiczną pod uwagę brane są kolejne obostrzenia. Nie jest np. wykluczone przejście na zdalne nauczanie w przypadku starszych klas szkół podstawowych. Wspomniał o tym w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Rośnie także liczba ognisk koronawirusa w naszym regionie, których w tym momencie jest 99, w tym aż 62 w fazie rozwojowej.

Na środowej wideokonferencji wojewoda przyznał, że liczba nowych zakażonych jest rekordowa, ale nie wynika wyłącznie z sytuacji epidemiologicznej.

– Przy normalnym funkcjonowaniu wszystkich laboratoriów ta liczba byłaby trochę mniejsza. Jest to wynik nadrobienia pewnych zaległości w laboratorium RCKiK w Lublinie, jeśli chodzi o uaktualnianie wpisu do bazy wyników badań – tłumaczył Lech Sprawka.

Kolejne łóżka

W tym momencie na terenie województwa lubelskiego jest już 21 szpitali dla pacjentów z Covid-19, które mają 847 łóżek zakaźnych, w tym 71 respiratorowych (wczoraj 727 z nich było zajęte).

Do 27 października mają zostać uruchomione kolejne 203 łóżka zakaźne (14 respiratorowe). Wówczas w naszym regionie będzie ich już w sumie 1050.

Dotyczy to:

Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim - 20 łóżek, w tym 6 respiratorowych,

szpitala MSWiA w Lublinie - 80 łóżek (8 respiratorowych), szpitala w Szczebrzeszynie - 30 łóżek (1 respiratorowe),

szpitala wojskowego w Dęblinie - 13 łóżek (1 respiratorowe),

szpitala wojskowego w Lublinie - 60 łóżek (2 respiratorowe).

W tym tygodniu zacznie działać laboratorium w szpitala Jana Bożego w Lublinie, a od poniedziałku kolejne dwa w Lublinie - w szpitalu przy al. Kraśnickiej i Luxmedzie.

Ma być też uruchomiony kolejny, 33. punkt drive-thru w województwie - przy ul. Onyksowej w Lublinie (pobieranie wymazu bez wsiadania z auta), a godziny pozostałych zostały wydłużone.

- Zaoferowałem też, że jeżeli gdzieś jest problem z obsadą, zwracam się wówczas do Wojsk Obrony Terytorialnej o pomoc, chodzi o oddelegowanie osoby do pracy w takim punkcie - powiedział Sprawka.

Problem w laboratoriach

Wojewoda odniósł się też do opóźnień w pracy laboratoriów. – Jeśli laboratoria zaopatrują się bezpośrednio u firm, a nie za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia czy Agencji Rezerw Materiałowych mogą być problemy w dostępie do testów. Dotyczy to np. amerykańskich urządzeń GeneXpert, ze względu na bardzo ograniczone dostawy z USA. Są też kłopoty w dostępie do odczynników, także w przypadku innych urządzeń - zaznaczył Sprawka i dodał, że mogą być też opóźnienia we wpisywaniu danych wyniku badania do systemu.

– Lekarz kierując pacjenta do badania genetycznego zaznacza od razu do jakiego laboratorium będą kierowane próbki. Zdarza się jednak, że w wyniku awarii czy np. braku odczynników jakieś laboratorium nie pracuje w pełni możliwości i próbki trafiają do innego – tłumaczył wojewoda. – Takie laboratorium nie może jednak wpisać wyników do systemu. Najpierw lekarz, który wydał skierowanie na test, musi zrobić korektę i wpisać to laboratorium, które faktycznie wykonało badanie - zaznaczył.