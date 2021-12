Maseczki, dezynfekcja, paszporty i dystans - rekomendacje na Sylwestra i Nowy Rok

Syn lubelskiego marszałka, szef biura posła PiS przed sądem. Zapadł wyrok

Obraźliwe i pomawiające wpisy dotyczące Jadwigi Kmieć mógł umieścić na swoim profilu Michał S., szef biura posła Kazimierza Chomy (PiS), a prywatnie syn marszałka województwa. Nie ma jednak dowodów na to, że zrobił to właśnie on. I dlatego sąd go uniewinnił.